„Veni, Vidi, Vinum”, campanie de prezentare a pietei de vinuri derulata de El Pato

Restaurantul El Pato, fost Chez Marie Icoanei, a initiat recent campania de prezentare a pietei de vinuri „Veni, Vidi, Vinum”, cu scopul de a oferi iubitorilor de vinuri posibilitatea de a cunoaste vinuri de calitate recomandate de reprezentanti ai companiilor producatoare.

Campania se va derula timp de 6 luni, in perioada ianuarie – iunie 2017, cu sprijinul partenerilor media si a producatorilor de vin. Pe durata campaniei vor fi prezentati producatori mai putin cunoscuti publicului larg, vor fi organizate degustari de vinuri si evenimente pentru presa.

Campania a debutat cu evenimentul de prezentare a vinurilor Cramei Cepari, in cadrul caruia au fost oferite spre degustare 3 vinuri din colectia privata Ilarie Prioteasa: Cabernet Sauvignon, Cramposie si Rosé, si va continua cu o noua degustare in cadrul careia va fi lansata oficial campania ”Veni, Vidi, Vinum”, in prezenta mass-mediei, a reprezentantilor companiilor producatoare si a publicului larg.

”Am inceput campania ”Veni, Vidi, Vinum” cu scopul de a prezenta publicului larg vinuri bune create de companii producatoare mai mici si, din aceste motive, mai putin vizibile. Pornind de la numele campaniei care este o asociere cu celebra zicala atribuita lui Julius Cezar (”Veni, Vidi, Vici” = ”Am venit, Am vazut, Am invins”) si pana la Motto-ul campaniei ”Un vin bun dupa serviciu…”, prin toate actiunile incercam sa venim in sprijinul producatorilor de vinuri mai putin cunoscuti si sa-i prezentam atat clientilor nostri, cat si publicului larg”,a declarat Florian Barac, manager si actionar El Pato.

Restaurantul El Pato a fost creat in 2008 sub numele Chez Marie Icoanei dezvoltandu-si, timp de 8 ani, o clientela iubitoare de mancare de calitate si vinuri bune. In 2016, restaurantul a trecut printr-un proces de rebranding in cadrul caruia si-a schimbat numele si infatisarea, dar si-a pastrat personalul si calitatea servciilor. Meniul restaurantului este international, fiind imbogatit cu produse romanesti si preparate pe baza de carne de rata.