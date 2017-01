Uncle John deschide un restaurant in ParkLake Shopping Center

Proprietarii brandului Uncle John, un concept “slow food” ce ofera burgeri si alte produse grill realizate in house fara ingrediente congelate, au deschis o noua locatie in zona de food court a centrului comercial Park Lake din Bucuresti. Elementul de noutate pe care Uncle John il aduce in ParkLake il reprezinta prepararea fiecarui tip de mancare la vedere in bucataria deschisa a restaurantului.

“Brandul de restaurante Uncle John a prins viata in 2015 din dorinta de a oferi clientului experienta preparatelor gourmet pe care le regasim in special in restaurantele cu sitting area. Prin meniul propus, Uncle John incearca sa se apropie cat mai mult de conceptul de “slow food”, astfel in meniu puteti regasi burgeri, coaste sau alte produse grill home-made preparate numai din ingrediente proaspete si naturale”, spun reprezentantii Uncle John.

Proprietarii Uncle John estimeaza o cifra de afaceri de 400.000 euro in primul an de functionare a restaurantului din ParkLake, mizand pe un bon mediu de 25 de ron si pe o crestere de 10% anuala in primii 3 ani de functionare.

Carmen.ionescu@modernbuyer.ro