Summer Place@Clubul Diplomatic va deveni Flavours in the Garden@Clubul Diplomatic, in urma unui parteneriat cu Chef Foa

Chef Foa a incheiat un parteneriat cu Summer Place@Clubul Diplomatic (zona piscina& co.), unde, alaturi de echipa sa, va fi responsabil de operarea si dezvoltarea locatiei si a meniului, precum si de managementul evenimentelor. Pentru modernizarea spatiului au fost alocati 700.000 euro, iar numele locatiei va fi schimbat din Summer Place in „Flavours in the Garden@Clubul Diplomatic”.

„Clubul Diplomatic este una dintre locatiile exclusiviste consacrate ale Bucurestiului in materie de evenimente corporate si private, precum si de distractie la piscina pe timpul verii. Odata cu intrarea in portofoliul lui Chef Foa, traditia va fi continuata, atat in zonele existente, cat si intr-un nou spatiu de social events, creat si personalizat de catre Chef Foa & team si dedicat in special evenimentelor private”, precizeaza reprezentantii locatiei.

Noutatea absoluta este ca in cadrul locatiei va functiona un Gastropub “After 8”, incepand cu aprilie 2017, ce se va numi The Lounge. Incepand cu anul viitor, Flavours in the Garden @Clubul Diplomatic va putea gazdui zilnic 1.500 de persoane in 4 zone diferite: The Lounge, The Barn, The Tent si The Pool.

„Clubul Diplomatic este demult una dintre locatiile mele preferate din Bucuresti si am avut numeroase evenimente reusite aici, astfel ca ma entuziasmeaza demararea acestui proiect. Este o oportunitate foarte buna pentru mine si Flavours si sunt convins ca vom da un minunat suflu nou acestui spatiu. Suntem deja pregatiti pentru evenimentele de anul viitor si ne concentram pe a implementa aici valorile noastre, in ceea ce priveste calitatea si originalitatea preparatelor si designul”, a declarat Chef Foa, Executive Chef Flavours.

Pe langa Flavours in the Garden @Clubul Diplomatic, in portofoliul lui Chef Foa si Flavours se mai gasesc urmatoarele locatii: Stradale in Oregon Park, Bucharest Business Park, Willbrook Platinum Center, Stradale Carnivale (din cadrul Scolii Americane) si Stradale for Avenor.