Soup Up!, un soup bar premium cu preparate vegetarian vegani si raw, s-a deschis in ParkLake

„Supele si salatele Soup Up! sunt vegetariene, vegane sau raw si sunt preparate in fiecare dimineata. Bucatarii Soup Up! folosesc legume proaspete si exclusiv ulei de masline, condimente si ierburi naturale, precum si sare neiodata cu moderatie. Preparatele Soup Up! nu sunt gatite folosind baza pentru mancaruri, amidon, faina, zahar, unt, iar consistenta supelor este datade faptul ca nu se face economie la legume. Am adunat retete din intreaga lume, le-am testat si le-am adaptat impreuna cu Andra Dudea, food blogger si raw chef, ceea ce a dus la crearea unui meniu de peste 50 de supe exotice, surprinzatoare si, mai ales, sanatoase, care sa scoata clientii din monotonia zilnica. Acestor supe li s-au adaugat salate, gandite pentru a fi consistente si satioase, o sursa considerabila de proteine intr-un preparat cat mai sanatos”, spun reprezentantii conceptului.