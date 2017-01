Simbio Kitchen & Bar, in competitia EU Mies van der Rohe 2017

Simbio Kitchen & Bar se afla pe lista nominalizarilor pentru editia 2017 a Premiului de Arhitectura ContemporanaMies Van der Rohe, organizat deorganizat de Comisia Europeana si Fundatia Mies van der Rohe.

Simbio Kitchen & Bar se afla, din ianuarie 2015, pe Strada Negustorilor nr. 26, într-o cladire veche de peste un secol, transformata in ceea ce este astazi de biroul Soare & Yokina Associated Architects – SYAA. Potrivit designist.ro, aproximativ 90% din piesele de mobilier și iluminat sunt create de designeri romani special pentru Simbio.

Alaturi de Simbio, pe aceasta lista se mai afla inca noua proiecte romanesti de arhitectura si urbanism: Palatul Cultural din Blaj, Casa cu vedere montana – Brasov, Take a(l)titude – refugiul din Muntii Fagaras, Casa E – Brasov, Reabilitarea Pietei Cetatii din Baia Mare, Teatrul independent POINT – Bucuresti, Cladirea din Demosthene 29 – Bucuresti, Cladirea Aaron Florian – Bucuresti și Cladirea multifunctionala semnata de biroul de arhitectura D.S.B.A.

Din cele 356 de proiecte nominalizate de 86 de experti independenti, asociatii nationale ale arhitectilor din 39 de tari si comisia de experti, membrii juriului vor include, pe o lista scurta, 40 de proiecte, care vor fi anuntate la sfarsitul lunii ianuarie, din care vor selecta cele 5 proiecte finaliste, pe care le vor vizita in luna aprilie. Marele Premiu, in valoare de 60 000 euro, si Premiul Arhitectului de Viitor, in valoare de 20 000 euro, insotite de o sculptura ce evoca Pavilionul Mies van der Rohe din Barcelona, vor fi acordate in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Pavilionul Mies van der Rohe, pe 26 mai 2017.

Carmen.ionescu@modernbuyer.ro