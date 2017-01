Primul restaurant din Europa dedicat avocado se va deschide la Amsterdam

Primul restaurant de pe continentul european dedicat unui fruct ce a devenit extrem de popular in ultimii ani – este vorba de avocado – se va deschide in luna februarie in Amsterdam, anunta finedininglovers.com.

Numit The Avocado Show, restaurantul va servi mic dejun, brunch, panz, cina si gustari pana noaptea tarziu, precum si livrari la domiciliu. Meniul va cuprinde, potrivit primelor relatari, numeroase optiuni pentru brunch, burgeri din avocado, sandwich-uri cu avocado, smoothie-uri si inghetata de avocado.

Ron Simpson, unul dintre proprietarii restaurantului, a declarat ca ideea conceptului a avut la baza popularitatea tot mai mare a acestui fruct in randul consumatorilor dar si in meniurile restaurantelor, lucru usor de observat mai ales pe retelele de socializare. „Multi oameni, inclusiv eu, ar adauga avocado oricarui fel de mancare si ar putea realiza preparate extrem de creative. Astfel, am decis sa deschidem acest restaurant pentru toti cei care iubesc avocado”, a declarat acesta.

Carmen.ionescu@modernbuyer.ro