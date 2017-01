Prima locatie Handsome Monk, o noua cafenea concept, s-a deschis in ParkLake

Handsome Monk Coffee House este un nou concept de cafenea aparut recent pe piata locala, ce integreaza un brew coffee bar, unde clientii pot sa experimenteze prepararea cafelei in moduri originale, in functie de gusturi si arome preferate, alaturi de un maestru al cafelei. Investitia in noua cafenea, deschisa in centrul comercial ParkLake, se ridica la peste 300.000 de euro, iar planurile includ un lant de cafenele si dezvoltarea de francize.

Implementarea conceptului a durat aproximativ sase luni, perioada in care, o echipa restransa de aproximativ 10 persoane a lucrat intens la realizarea proiectului. ”Handsome Monk aduce ceva nou pe piata din Romania si anume educarea consumatorilor de cafea printr-un ”laborator de cafea”, unde barista explica procesul corect de preparare contribuind semnificativ la interactiunea si relatia cu clientii nostri. Suntem adeptii produselor cat mai naturale, fara aditivi, conservati si ai unei diete echilibrate, in care sa fie incluse preparate nutritive, de aceea, in extensia cafenelei am deschis si un juice bar – Forever Green – unde preparam sucuri proaspete, smoothie-uri si boluri de fructe si cereale”, a declarat Calugaru Frumosu, Owner Handsome Monk.

Conceptul locatiei este gandit sa ofere self service, brew coffee bar, terasa exterioara, terasa interioara şi coffee shop. In cadrul brew coffee bar-ului clientii au posibilitatea de a experimenta prepararea cafelei dupa retete unice, iar la cerere pot fi instruiti de catre barista despre cum sa isi pregateasca, acasa, cea mai buna cafea. Consumatorii vor fi indrumati sa incerce metode inedite de brew (cafea la filtru), precum Kemex, Syphon Coffee, V60, Cold Brew, pentru experiente noi de gust. Pe langa cafeaua de origine din Brazilia, Costa Rica, India, clientii pot savura Cafeaua Casei – House Blend Coffee – o reteta proprie, ce reprezinta o combinatie intre soiurile de cafea de origine provenite din India si Ethiopia. Este o cafea 100% Arabica, cu un grad de prajire ridicat, care ofera un gust si o aciditate echilibrata, cu o explozie de note exotice, de fructe si o textura cremoasa.

Carmen.ionescu@modernbuyer.ro