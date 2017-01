Pep & Pepper, noul brand dezvoltat de proprietarii Salad Box, va deschide in Afi Cotroceni cea de-a treia locatie

Brandul de restaurante Pep & Pepper, cel mai nou business al antreprenorilor ce detin cunoscutul lant Salad Box, va deschide saptamana aceasta cea de-a treia unitate, in centrul comercial Afi Cotroceni. Brandul a aparut in peisajul bucurestean in luna august 2016 cu o prima inaugurare in centrul comercial Baneasa Shopping City, iar in luna decembrie a deschis inca o locatie, in Park Lake.

Pep&Pepper se doreste un concept care se diferentiaza de ceilalti operatori din zonele de food-court prin oferirea unor preparate pe baza de carne de pui, insotite de paste proaspete facute in casa si o salata, intr-un interval de timp de asteptare cat mai scurt. De altfel, sloganul restaurantului este “Taste the Delicious Secret of Chicken”, iar atuul este reprezentat de o reteta speciala ce presupune marinarea pieptului de pui timp de 12 ore, cu 17 condimente diferite. Pe langa acesta, proprietarii sustin ca fiecare portie de mancare comandata este gatita pe loc, iar pastele sunt pregatite zilnic, doar ingrediente naturale: oua, faina din gris de grau, ulei de masline.

Conceptul Salad Box ofera atat hrana sanatoasa, proaspata si rapida, la preturi accesibile, cat si posibilitatea de a-si crea singuri, dupa preferinte, propriile salate, din peste 40 de ingrediente. Meniul cuprinde, pe langa salate, si supe-crema, deserturi pe baza de iaurt, freshuri si limonade. Conceptul a fost lansat in 2012, in Cluj-Napoca, prin deschiderea unei mici locatii de circa 20 mp si 4 angajati. In 2013, compania a dezvoltat un sistem de franciza bazat pe proceduri clare si un model de business scalabil, ceea ce a permis extinderea rapida a afacerii la nivel national si international.Potrivit lui Dan Isai, CEO Salad Box, cifra de afaceri estimata pentru 2016 se situeaza in jurul valorii de 20 – 22 de milioane de euro, in crestere fata de anul anterior, cand aceasta a fost de 14 milioane euro.