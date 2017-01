Mathew Peters si echipa SUA, castigatorii Bocuse d’Or 2017

Chef Mathew Peters si echipa Statelor Unite ale Americi sunt castigatorii editiei din acest an a competitiei internationale Bocuse d’Or 2017, dupa doua zile palpitante in finala ce a avut loc in Lyon.

Mathew Peters este primul chef american care castiga aurul la Bocuse d’Or, una dintre cele mai prestigioase competitii gastronomice din lume, iar reusita este cu atat mai importanta cu cat a surclasat o serie de bucatari ce provin din tari cu istoric in acest concurs, cum ar fi tara gazda Franta, tarile nordice sau Japonia. La editia 2015, Statele Unite au ocupat locul al doilea.

Mathew Peters, care lucreaza la restaurantul Per Se, din New York, clasificat cu trei stele Michelin, si mentorul sau Harrison Turone si-au adjudecat medalia de aur uimind juriul Bocuse d’Or cu interpretarea proprie a platoului tematic „chicken and crayfish” – pui umplut cu ciuperci, foie gras si languste, iar pentru provocatoarea tema „100% vegetarian” au optat pentru un preparat bazat pe sparanghel verde de California cu crema de migdale prajite.

Chef Christopher William Davidsen si echipa Norvegiei au castigat medalia de argint, in timp ce Chef Viktor Andrésson si Islanda au reusit sa se claseze pe locul al treilea, fiind aplaudati frenetic de conationalii din tribuna. Norvegia are un istoric admirabil cu 10 premii castigate, din care 5 medalii de aur Bocuse d’Or. La randul sau, Islanda a obtinut cel de-al doilea premiu Bocuse d’Or din istoria sa, dupa un loc trei ocupat in 2001.

In Finala Bocuse d’Or 2017 s-au intrecut, timp de doua zile – 24 si 25 ianuarie a.c. -, 24 de bucatari, care si-au castigat calificarea in urma selectiilor regionale –Bocuse d’Or Europe, Bocuse d’Or Asia Pacific si Bocuse d’Or America Latina.Printre tarile care au reusit sa se califice in finala se numara Statele Unite ale Americii, Norvegia, Islanda, Franta, Elvetia, Singapore, Australia, Estonia, Germania, Canada, Brazilia, Uruguay, Moroc si Guatemala.

Premii speciale au fost acordate astfel:

Best Commis: Benjamin Vakanas, Franta

Special Vegetal plate prize: Franta

Special Plate Prize: Ungaria

Best Promotion Campaign: Australia

Best Poster: Ungaria

Finala editiei precedente a competitiei Bocuse d’Or, ce a avut loc in 2015, a fost castigata de norvegianul Ørjan Johannessen. Creat in 1987 de catre Paul Bocuse, prestigiosul concurs gastronomic concurs a sarbatorit anul acesta cea de-a 30-a aniversare.

