Lior Bebera, noul director general al InterContinental Bucuresti

InterContinental Bucuresti a anuntat numirea lui Lior Bebera in functia de director general, acesta inlocuindu-l pe Stefan Frank, cel care a condus hotelul mai mult de patru ani.

De nationalitate germana, nascut in Israel, Lior Bebera a trait si a lucrat in sapte tari pe trei continente.

Inainte de a veni la Bucuresti, Lior Bebera a lucrat in numeroase hoteluri InterContinental, precum InterContinental Berlin, David InterContinental Tel Aviv, InterContinental Kiev, precum si la sediul central IHG din Londra. Anterior, a ocupat functia de Hotel Manager la InterContinental Malta, fiind responsabil de conducerea operationala a hotelului, cu un rol important in strategia si repozitionarea hotelului in timpul procesului de renovare si dupa incheierea acestuia.

In pozitia de European Operations Support Manager la IHG, Lior Bebera a facut parte din Comitetul European de Experti Food & Beverage, care a avut ca misiune crearea unor concepte, instrumente si procese pentru hoteluri cu scopul de a creste veniturile si a imbunatati performantele in restaurante, baruri si in domeniul organizarii evenimentelor.