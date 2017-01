Lantul Spartan a inregistrat o crestere de 12% a cifrei de afaceri in 2016 si vizeaza extinderea in fara granitelor tarii

Lantul de restaurante de tip fast-food Spartan a inregistrat in 2016 o crestere a cifrei de afaceri de 11 – 12%, fata de 2015, ajungand la circa 14,5 milione euro. Pe finalul lui 2016, lantul s-a extins cu inca doua unitati, la Baia Mare si la Piatra Neamt, ajungand la un total de 30 de unitati, din care 11 proprii si 19 in sistem de franciza. Investitia in cele doua restaurante s-a ridicat la 135.000 de euro (70.000 de euro in cel din Baia Mare si 65.000 de euro in cel din Piatra Neamt).

Spartan Piatra Neamt a fost deschis pe 1 decembrie in centrul comercial Shopping City, detinut de NEPI, ocupa 85 m2 in apropierea salilor de cinema, iar in luna decembrie a inregistrat vanzari de aproximativ 350.000 lei (78.000 euro). Restaurantul Spartan din Baia Mare a fost inaugurat pe data de 24 noiembrie, in centrul comercial Vivo! Baia Mare (fostul Gold Plaza), ocupa 90 m2 si este situat in zona food-court-ului.

“Suntem foarte bucurosi ca am incheiat astfel 2016, incontestabil cel mai bun an de pana acum, atat pentru restaurantele proprii, cat si pentru francizatii nostri. In total, unitatile noastre au inregistrat o crestere financiara de 11 – 12%, fata de 2015. Deschiderile din Piatra Neamt si Baia Mare au marcat finalul unui an in care Spartan s-a concentrat atat pe consolidarea brand-ului, cat si pe noi inaugurari in Bucuresti si in tara. In 2017 se va continua procesul de extindere pe plan national, dar se preconizeaza si expansiunea in afara granitelor”, a declarat Anisoara Bataiosu, Director General Strong MND Corporation S.R.L., compania care detine franciza Spartan.

Spartan face parte din grupul de francize S.C. Strong MND Corporation S.R.L, companie francizoare care detine si platforma www.francizelacheie.ro. Lantul de restaurante a fost fondat in 2012 si numara 30 de restaurante, dintre care 11 sunt restaurante proprii si alte 19 sunt in sistem de franciza, deschise in capitala si in 18 orase din tara: Suceava, Arad, Brasov, Iasi, Cluj, Timisoara, Botosani, Galati, Braila, Focsani, Targu-Jiu, Craiova, Pitesti, Turnu-Severin, Deva, Ramnicu Valcea, Baia Mare si Piatra Neamt. Cifra de afaceri inregistrata la nivelul intregului grup (restaurante proprii si restaurante francizate) este de aproximativ 14.5 milioane de euro.

Planurile de expansiune vizeaza ca, pana in 2018, sa ajunga la 40 de unitati.