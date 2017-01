Kuzina, un nou restaurant deschis in Capitala de Grupul Divan

Grupul Divan a inaugurat la finalul anului trecut un nou restaurant cu specific grecesc in Bucuresti: Kuzina. Grupul mai detine un restaurant cu specific grecesc, este vorba de Meze Taverna din Centrul vechi. Noul restaurant este situat pe Barbu Vacarescu, are o capacitate de 95 de locuri si este tot un proiect al cunoscutul arhitect Cristian Corvin, care a realizat design-ul tuturor locatiilor grupului.

Localul propune un meniul traditional grecesc reinterpretat, inclusiv un preparat preparat unic pe piata romaneaca, Gyro Kavurma, din carne de vita preparata in suc propriu timp de cateva ore, servita cu salata greceasca, un sos special si lipie crocanta. Restaurantul dispune de o crama cu o lista generoasa de vinuri, cu peste 100 de sortimente. Totodata, crama va fi destinata evenimentelor VIP, cooking show-urilor si degustarilor.

De asemenea, Kuzina ofera spre vanzare produse grecesti in regim de magazin, cum ar fi dulceturi de portocale si de rodii, paine traditionala cretana cu oregano, ulei de masline si o selectie de branzeturi etc.

In ceea ce priveste design-ul, schema cromatica are la baza tonurile de albastru și alb din Ciclade, iar salele, blaturile de marmura ale meselor si barului, cuverturile, toate urmeazaexemplul originalelor grecesti, in tip ce elementele moderne sunt reprezentate de scaunele de tip “Trattoria” and “Lightwood” de Jasper Morisson. (Foto: kuzina.ro)

