Hilton are un nou Senior Vice President, Operations, Full-Service Hotels pentru Europa continentala

Hilton a anuntat numirea lui Jochem-Jan Sleiffer in functia de Senior Vice President, Operations, Full-Service Hotels, Europa continentala. Din aceasta functie,Jochem-Janva fi responsabil de 52 de hoteluri cu servicii complete (apartinand brandurilor Hilton, Doubletree by Hilton si Curio – A Collection by Hilton) si alte 13 proprietati aflate in curs de dezvoltare.

Jochem-Jan s-a alaturat Hilton in 1990, ca angajat al hotelului Hilton Amsterdam din Olanda, tara sa de origine, apoi a avansat in ierarhia Hilton si a ajuns sa detina cu succes o serie de roluri operationale in diverse tari din Europa. Cariera sa in cadrul Hilton a inclus functii de conducere in Bruxelles, Londra, Paris si Atena – cea mai recenta fiind functia de Vice President, Operations, Northern, Europa Centrala si de Est. In ultimii ani, a gestionat o perioada de crestere rapida, cu inaugurari de referinta, cum ar fi Waldorf Astoria Berlin, DoubleTree by Hilton Wroclaw si Hilton Tallinn Park, prima proprietate Hilton din Estonia.