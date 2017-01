Guy Savoy din Paris, cel mai bun restaurant din lume, conform La Liste

Restaurantul Guy Savoy din Paris, Franta, detinut de Chef Guy Savoy, a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume de catre La Liste, cunoscutul clasament international ce cuprinde 1.000 de restaurante din intreaga lume. Guy Savoy a primit 99,75 puncte din totalul de 100.

Clasamentul La Liste face parte dintr-un proiect al Ministerului de Externe francez siare la baza compilarea mai multor informatii, de la ghiduri gastronomice, cum ar fi MichelinGuide sau clasamentul The World’s 50 Best Restaurants, pana la review-uri de pe site-uri precum Tripadvisor si Zagat, si este dat publicitatii in luna decembrie, odata cu organizarea unei fastuoase ceremonii la care participa cei mai buni bucatari din intreaga lume. Pentru a ne face o idee privind amploarea acestui proiect, la editia din acest an au fost monitorizate restaurante din 135 de tari si au fost luate in considerare 400 de ghiduri gastronomice si 150.000 de review-uri.

Doua restaurante, Kyo Aji din Tokyo, Japonia si Le Bernardin din New York, SUA, au impartit anul acesta locul al doilea, fiecare reusind sa-si adjudece cate 99,5 puncte. Pozitia a treia a fost impartita intre Osteria Francescana (Modena, Italia), El Celler De Can Roca (Girona, Spania), Jean Georges (New York, SUA), Alain Ducasse au Plaza Athénée (Paris, Franta) si Kyubey (Tokyo, Japonia), fiecare cu cate 99,25 puncte.

Restaurantul L’Hôtel de Ville din Crissier, Elvetia, detinut de chef-ul franco-elvetian Benoît Violier, ocupant al primului loc in editia trecuta, intruneste anul acesta 99 de puncte si imparte a patra pozitie cu Cheval Blanc – Hôtel Les Trois Rois (Bâle, Elvetia), Régis et Jacques Marcon (Saint-Bonnet-le-Froid, Franta), L’Assiette champenoise (Tinqueux, Franta), Joel Robuchon (Tokyo, Japonia) si Da Vittorio (Brusaporto, Italia).

Date cheie La Liste 2017:

Gastronomia japoneza se remarca din nou, 116 restaurante cu specific fiind incluse in lista.

Trio-ul lider este completat de Franta, cu 113 restaurante si China (inclusiv Hong Kong si Macao), cu 100 de restaurante.

Restaurantele elvetiene (40) sunt bine reprezentate, avand in vedere dimensiunea acestei tari.

Se remarca un progres al Australiei, ce are anul acesta 27 de restaurante in clasament.

Intregul clasament La Liste poate fi vazut pe www.laliste.com.

Carmen.ionescu@modernbuyer.ro