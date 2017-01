Daniel Mischie preia functia de CEO al City Grill

Grupul City Grill a anunat numirea lui Daniel Mischie in functia de CEO al grupului, in locul lui Dragos Petrescu, cel care a detinut aceasta pozitie de la infiintarea grupului si pana in prezent. Dragos Petrescu va ocupa functia de presedinte.

„Acest transfer de functie, de la Dragos la mine, a inceput, practic, in urma cu cativa ani. Pana in momentul de fata, preluarea acestei pozitii este realizata in proportie de 60% si continua fara a perturba activitatile companiei. Grupul City Grill isi va continua strategia de dezvoltare, prin consolidarea pozitiei de cel mai important jucator din industria restaurantelor si deschiderea de noi locatii”, a declarat Daniel Mischie.

Pana de curand, Daniel Mischie a fost Chief Operating Officer in cadrul grupului City Grill. Alaturi de Dragos Petrescu, a pus bazele primului restaurant al grupului, in 2004. Intre anii 1999 si 2003, a fost administrator al grupului de restaurante „La Mama”, ca subordonat direct al lui Dragos Petrescu. Daniel Mischie este de formatie economist. A absolvit Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar Bancare Interne si Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice, in 2000. In perioada 2010-2012, a urmat cursurile Institutului de Administrare a Afacerilor din Bucuresti in colaborare cu Kennesaw State University (ASSEBUS), obtinand diploma de Executive Master of Business Administration.

Fondat in 2004 de catre Dragos Petrescu, Grupul City Grill are in prezent in portofoliu sapte branduri – restaurantele City Grill, Trattoria Buongiorno, Hanu’ Berarilor, Caru’ cu Bere , Pescarus, Hanu’ lui Manuc, si Cafenelele City Cafe si 17 locatii.