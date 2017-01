Care sunt tendintele anului 2017 in Horeca

Anul 2017 va fi cel mai „verde” din ultima decada, jackfruit este deja desemnat „fructul anului”, trendul “world cuisine” va fi din ce in ce mai prezent si va desemna mai degraba imbinarea unor preparate etnice cu elemente traditionale, dar si moderne, decat preferinta pentru etnicitate, deserturile vor avea la baza conceptul “healthy eating”, vom gasi inghetata cu arome neobisnuite precum avocado, gazpacho, sfecla rosie sau porumb dulce,iar virtualul si tehnologia isi fac loc din ce ince mai mult si in lumea restaurantelor, vezi 3D food printing, conceptul „restaurant la tine acasa” sau kit-urile de pregatire acasa a unor retete houte cuisine. Regulile sunt, de fapt, non-reguli, si aceasta este filozofia dupa care se vor ghida tot mai multi bucatari, pentru a inventa modalitati tot mai creative de combinare a ingredientelor din diferite zone geografice si culturi.

Acestea ar fi cele mai importante previziuni si tendinte emise recent de mai multe companii de cercetare din strainatate, extrase si descrise pe scurt de catre finedininglovers.com. Potrivit lui Michael Whiteman, Chairman of Baum+Whiteman, s-ar parea ca in gastronomie, ca si in fashion, exista anumiti numitori comuni, si fiecare analiza contine una sau mai multe tendinte neasteptate, originale. Asadar, avand in vedere tendintele initiate sau conturate pe finalui anului trecut, peisajul gastronomic al anului 2017 va arata astfel:

2017, anul jackfruit

Toata lumea este de acord: 2017 va fi cel mai “verde” an de pana acum. Atat Mintel, cat si Baum + Whiteman sunt de parere ca noul an nu numai ca va fi al vegetalelor, ci va detrona cu siguranta proteinele animale. Potrivit analistului Michael Whiteman, “legumele au devenit… sexy. Aceasta tendinta nu a aparut peste noapte, ci dimpotriva, s-a consolidat in ultimul deceniu”. Un alt semn ca aceasta tendinta a prins „radacini” in peisajul gastronomic, este faptul ca jackfruit, un fruct de origine asiatica, cunoscut sub numele de jakfruit, jak sau jack, se bucura acum de lumina reflectoarelor, nu numai datorita faptului ca este versatil si delicios, ci si multumita gustului sau si texturii sale specifice, care il transforma intr-un substitut al carnii absolut fantastic, daca este gatit cu ingredientele potrivite. Analistii de la Market Watch, de exemplu, au mers chiar mai departe, numindu-l deja inlocuitorul incontestabil al proteinei animale. Fructul poate fi consumat si copt, si necopt, si crud si gatit. Daca este gatit atunci cand este necopt are o textura similara carnii, iar cand e copt poate fi folosit ca ingredient in deserturi sau in salate de fructe.

Potrivit publicatiei The Fiscal Times, cresterea tendintei ce are in centru vegetalele se reflecta deja si in meniurile restaurantelor, care si-au crescut in ultima perioada ofertele de produse vegetariene si vegane.

O alta tendinta observata de analisti se refera la kale, un ingredient care incepe sa scada in preferintele consumatorilor, dupa glorioasa performanta din anii trecuti. Incet, incet locul sau este luat de alge. “Kale iese din scena. De ce? Cred ca oamenii au inceput sa se plictiseasca de acest ingredient, iar algele par sa reprezinte o solutie nu numai creativa, ci si nutritionala, deoarece acestea ofera mai multe beneficii pentru sanatate”, spune Michael Whiteman.

Bucataria fusion se transforma in “world cuisine”

Bucataria fusion japoneza si peruviana, falafel, hummus si saorma, tone de “castronele” cu preparate coreene – se pare ca in 2017 peisajul culinar va fi cu adevarat global. Nu ne ramane decat sa vedem, la final, care dintre acestea vor avea cele mai bune performante: bibimbap (bolurile cu preparate coreene), ceviche sau alt preparat? De asemenea, vor exista o multitudine de sandvisuri si combinatii in nenumarate variante: vietnameze – bánh mì, mexicane – tortas si cemitas, cubanos etc.

„Daca ati crezut ca fusion a disparut pentru totdeauna, mai ganditi-va! Curentul fusion a cazut in dizgratie pentru ca foarte multi oameni au avut tendinta de a nu lua in serios acest curent, numindu-l chiar ‘confusion cuisine’. Si totusi, acest curent a avut si continua sa aiba multe de spus, mai ales pentru ca, astazi, consumatorii cauta in mod constant ceva nou si neasteptat, pentru a da acel „ceva” felurilor de mancare traditionale. Astazi ar fi mai corect sa folosim termenul “world cuisine”, mai degraba decat “fusion”, pentru ca acesta este un trend care este departe de a fi autentic etnic. Regulile sunt, de fapt, non-reguli, si aceasta este filozofia dupa care se ghideaza multi bucatari care inventeaza modalitati tot mai creative de combinare a ingredientelor din diferite zone geografice si culturi. Astfel, consumatorii sunt constienti ca li se va prezenta ceva cu totul si cu totul nou”, explica Whiteman.

Virtualul, cuvantul de ordine si in “lumea” restaurantelor

In ultimii cinci ani, industria food s-a transformat dramatic. Pornind de la productia si distributia de materii prime si pana la obiceiuri de consum, se desfasoara o adevarata revolutie, care va redefini fiecare aspect: de la remodelarea serviciilor pana la orientarea pietelor.

In ceea ce priveste „asaltul” digitalizarii in industria Horeca, analistii sunt de acord: 2017 va fi anul restaurantelor virtuale. „De altfel, deja exista deja o piata de vanzare pentru asa-numitele business-uri e-food, cu investitii minime, ce au la baza idei deosebite. Pe scurt, restaurantele, asa cum le stim, nu vor disparea, insa cu siguranta vor fi imbunatatite, atat prin noi formate cat si cu ajutorul diferitelor inovatii: de la restaurante fara mese si viceversa (bucatarii profesionale complet echipate in care bucatarii gatesc preparate ce vor fi livrate la domiciliu sau la birou, sau pur si simplu bucatari care vin la domiciliu sa pregateasca masa) pana la restaurante „de casa” – un fel de Airbnb cu restaurante, de la Cook + Connect – un mod de a gzti, conecta si a socializa pana la kit-uri pentru gatit acasa retete deosebite.

“Suntem convinsi ca, la nivel mondial, trendul in ceea ce priveste livrarea la domiciliu va continua sa creasca exponential. De asemenea, ne putem astepta ca segmentul restaurantelor fast-casual sa creasca, in acelasi timp cu tehnologia, vezi exemplul 3D food printing”, concluzioneaza Whiteman.

Desertul? Cate putin din toate

Ati auzit deja de freakshakes? Nascut in Australia, freakshake-ul, shake cu mai multe ingrediente si cu un design “monstruos”, a starnit o adevarata frenezie in Marea Britanie anul trecut, inainte de a “ateriza” in America si este de asteptat sa fie in trend anul acesta, depasind cu mult in preferinte binecunoscutul shake din lapte si arome si inghetata. Intre timp, si inghetata a fost reinventata: a aparut inghetata la cornet, infasurata intr-un nor de vata de zahar sau ice cream ramen – o inghetata cu influente asiatice, realizata din noodles-jeleu din alge, ce “stau” intr-o “supa” din lapte condensat si gheata, cu diferite adaosuri precum ar fi fructe sau mochi.

O alta tendinta a anului 2017 in materie de desert are la baza conceptul “healthy eating”. Va fi anul inghetatei cu arome neobisnuite, cum ar fi de avocado, gazpacho, ardei dulce, cartof dulce, proumb dulce sau sfecla rosie. Analistii din domeniu sunt de parere ca inghetata in stil Thai reprezinta o alta tendinta a acestui an. De ce este atat de speciala? Uitati de cornet si imaginati-va ideea unor inghetate sub forma de rulouri, ca niste clatite, aranjate vertical intr-un bol si umplute cu sirop, fructe, alune si o mare varietate de topping-uri. Conform publicatiilor de specialitate, acest tip de inghetata, deja foarte popular in Thailanda, Malaiezia, Cambodgia, Filipine, a trecut Oceanul si a sedus rapid continentul Nord American. Ramane de vazut daca va fi un moft sau nu si daca va cuceri si Europa. (sursa: finedininglovers.com)

