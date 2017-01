Care sunt cei mai buni chef-i din lume. A aparut „100 of The Best Chefs in the World”, editia 2017

Revista „Le Chef” revine cu editia 2017 a topului „100 of The Best Chefs in the World”, creat pe baza unui sondaj in randul chef-ilor clasificati cu doua si trei stele Michelin, care ofera o lista cu numele a cinci chef-i pe care ei ii considera reprezentativi si ar merita sa fie in aceasta lista.

Noua editie a “100 best chefs in The World” a fost dezvaluita recent, in fruntea topului aflandu-se Alain Passard si restaurantul sau L’Arpege, din Paris.

Locul al doilea este ocupat de Martin Berasategui (Restaurant Martin Berasategui – Lasarte Oria, Spania), urmat de Pierre Gagnaire (Restaurant Pierre Gagnaire – Paris, Franta). Cinci dintre chef-ii clasati in Top 10 sunt francezi, iar daca in editia de anul trecut in top nu aparuse nici un chef din America Latina, acest lucru a fost “corectat” in editia actuala, prin includerea lui Virgilio Martinez (Restaurant Central, Peru) si a lui Gaston Acurio (Peru).

„Le Chef” a lansat lista celor mai buni 100 de bucatari din lume – “100 best chefs in The World” in 2015, cu Paul Bocuse in fruntea topului. La momentul respectiv, topul a fost criticat deoarece a fost dominat in mare parte de chef-i francezi si din cauza faptului ca nimeni nu stie exact cine sunt cei peste 500 de chef-i votanti si din ce tari provin.

In editia 2017 a“100 best chefs in The World” cei mai multi chef-i sunt francezi (38), urmati de cei din Japonia – 11 si cei din Statele Unite ale Americii – 9.

“Best chefs in the world” – Top 10

1. Alain Passard – L’Arpège (Paris, Franta)

2. Martin Berasategui – Restaurant Martin Berasategui (Lasarte Oria, Spania)

3. Pierre Gagnaire – Restaurant Pierre Gagnaire (Paris, Franta)

4. Michel Bras – Le Suquet (Laguiole, Franta)

5. Seiji Yamamoto – Nihonryori Ryugin (Tokyo, Japonia)

6. Éric Frechon – Épicure (Paris, Franta)

7. Jonnie Boer – De Librije (Zwolle, Tarile de Jos)

8. René Redzepi – Noma (Copenhaga, Danemarca)

9. Emmanuel Renaut – Flocons de Sel (Megève, Franta)

10. Joan Roca – El Celler de Can Roca (Girona, Spania)

Lista completa “100 best chefs in The World” poate fi vazuta aici. (sursa: finedininglovers.com)

