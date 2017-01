Bergenbier isi extinde portofoliul cu doua specialitati Leffe

Producatorul Bergenbier aduce pe piata romaneasca doua noi specialitati belgiene Leffe: Ruby si Radieuse. „Cele doua specialitati Leffe vin in intampinarea dorintei romanilor de a descoperi noi gusturi si experiente. Leffe este un etalon al calitatii berilor belgiene de abatie, iar noile sortimente prezente pe piata din Romania ne dezvaluie maiestria berarilor belgieni si capacitatea lor de a inova”, a declarat Alexandra Butoi, Senior Brand Manager in cadrul Bergenbier S.A., parte a grupului MolsonCoors.

Leffe Ruby este prima bere de abatie cu fructe rosii, o bere usoara si revigoranta, cu note echilibrate si o culoare rosie de rubin. Ruby combina traditia berii de abatie cu fructele de padure, intr-un gust rafinat, cu capsuni, zmeura, afine, soc si, pentru cunoscatori, note lemnoase de trandafir. Leffe Ruby are o concentratie de alcool de 5,0%. Gustul rafinat Leffe Radieuse are note delicate de citrice si seminte de coriandru. Este o bere bogata, plina, cu un gust complex, foarte apreciat de cunoscatori, un gust dulce si un final amarui, cu o concentratie de alcool de 8,2%.

Cele doua specialitati se servesc in pocalul reprezentativ Leffe pentru a savura gustul si notele specifice berilor, la o temperatura ideala de servire de 4-5⁰C. Produsa printr-o tehnica de fermentare la temperatura inalta, Leffe este un simbol in cultura berii belgiene. Berea a fost fabricata pentru prima data in anul 1240, in manastirea Abbey Notre-Dame de Leffe, iar in prezent este comercializata in peste 60 de tari din intreaga lume.

Bergenbier S.A., parte a grupului MolsonCoors, importa in Romania specialitatile belgiene Leffe si Hoegaarden, precum si berea mexicana numarul 1 in lume, Corona. Portofoliul companiei cuprinde marcile locale: Bergenbier – cu sortimentele Bere blonda, Bere blonda fara Alcool, ALE, Fresh Lemon si Fresh Grapefruit – si Noroc precum si marcile internationale produse local: Staropramen, Stella Artois, Beck’s si Löwenbräu.

Carmen.ionescu@modernbuyer.ro