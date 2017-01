Ana Roš, de la restaurantul Hiša Franko, Slovenia, este The World’s Best Female Chef 2017

Ana Roš de la restaurantul Hiša Franko din Kobarid, Slovenia, a fost desemnata The World’s Best Female Chef 2017 si va fi premiata in cadrul ceremoniei The World’s 50 Best Restaurants ce va avea loc pe 5 aprilie a.c. inMelbourne, Australia.

“Premiul este o surpriza pentru mine. Este o mare responsabilitate sa accept acest premiu, mai ales ca bucatar autodidact, dar aceasta recunoastere ofera oamenilor oportunitatea de a reevalua Slovenia ca fiind o destinatie gastronomica interesanta”, a declarat Ana Roš, citata de finedininglovers.com.

Bucatar autodidact si fosta campioana la ski, Ana si sotul ei sommelier Valter au preluat afacerea familie a acestuia in 2000, incepand astfel propria istorie culinara. Amplasat intr-o cladire istorica ce dateaza de la 1860, in Soča Valley, in apropiere de granita cu Italia, restaurantul ii permite Anei sa foloseasca mostenirea culinara si ingredientele traditionale ale Sloveniei intr-un meniu sofisticat si modern, cu accente de sezon.

„Ana Roś merita cu prisosinta sa primeasca anul acesta premiul World’s Best Female Chef. Precizia sa, atentia sa la detalii, imaginatia sa – toate acestea o recomanda drept un adevarat lider in gastronomie la nivel mondial. Pasiunea sa pentru ingredientele locale, investitiile in oameni si angajamentul sau de a promova arta culinara din Slovenia, tara sa natala, o transforma intr-un model de inspiratie”, a spus William Drew, Group Editor The World’s 50 Best Restaurants.

Roś calca pe urmele unor doamne de renume mondial care au primit prestigiosul titlu de The World’s Best Female Chef 2017, cum ar fi Dominique Crenn in 2016, Hélène Darroze (2015), Helena Rizzo (2014) sau Elena Arzak (2013). (foto: theworlds50best.com)

