24 dintre cei mai talentati tineri bucatari din lume se “intrec” in Finala Bocuse d’Or 2017

Timp de doua zile – 24 si 25 ianuarie 2017 -, 24 de bucatari din intreaga lume vor concura in finala mondiala a concursului Bocuse d’Or 2017.

24 dintre cei mai promitatori bucatari din lume vor da tot ce e mai bun, sperand sa castige unul dintre cele mai importante trofee din industria gastronomica. Un titlu cu atat mai ravnit cu cat celebrul concurs aniverseaza cea de-a 30-a editie. Pentru a ajunge in finala, bucatarii participanti si-au castigat calificarea in urma selectiilor regionale – Bocuse d’Or Europe, Bocuse d’Or Asia Pacific si Bocuse d’Or America Latina. Intrecerea finala va dezvalui lumii cele mai bune talente in arta culinara din toate colturile planetei.

Marea incercare: Un preparat realizat exclusiv din ingrediente vegetale

La aceasta editie, cu ocazia celei de a 30-a aniversari a Bocuse d’Or, juriul va cere candidatilor sa prezinte un preparat in conformitate cu preocuparile actuale. Dreptu urmare, centrul atentiei vor fi legumele, iar tinerii bucatari vor avea sarcina de a crea un preparat compuse exclusiv din fructe, legume, cereale, seminte sau legume.

Acest preparat poate fi cald, rece, sau ambele, iar candidatii vor trebui sa aleaga doua ingrediente din cele 146 de produse oferite de Metro Market, furnizorul oficial de fructe si legume al concursului. De asemenea, candidatii pot alege doua ingrediente suplimentare din tara lor de origine, daca doresc acest lucru. Vor fi permise uleiurile naturale virgine de fructe presate, precum si condimentele vegetale si agenti de gelificare. Nu este permisa utilizarea uleiurilor aromatice, untului, branzeturilor sau a altor produse lactate. Specificiul geografic si originalitatea vor reprezenta 20% din notele acordate de juriu preparatului respectiv.

Finala editiei precedente a competitiei Bocuse d’Or, ce a avut loc in 2015, a fost castigata de norvegianul Ørjan Johannessen.

